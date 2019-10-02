Akar: F-35 olmuyorsa ‘Hürkuş’, Patriot olmuyorsa ‘Siper’ yapacağız

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye’nin ABD’den F-35 savaş uçağı ile Patriot füzelerini alamaması halinde kendi hava savunma sistemini geliştireceğini söyledi. Akar buna ‘Hürkuş’ uçağıyla ‘Siper’ füzelerini örnek gösterdi.

Fotoğraf: @tcsavunma

AA’nın haberine göre Akar, MÜSİAD’ın düzenlediği ‘Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi’nde konuştu.

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Türkiye’nin kendi silah ve mühimmatını üretebilme imkan ve kabiliyetine sahip olduğunu savunan Akar, şunları dedi: “MİLGEM gemilerimiz, Altay ana muharebe tankı, Fırtına topçu sistemleri, ATAK taarruz helikopteri, silahlı/silahsız insansız hava araçları, Hürkuş başlangıç ve temel eğitim uçağı, ilk uçuşunu gerçekleştiren ve yakında seri üretim süreci başlayacak olan GÖKBEY genel maksat helikopteri ve ürettiğimiz her türlü mühimmat, yerlilik ve millilik konusundaki azim ve kararlılığımızın en önemli göstergeleridir. Bu çalışmalarımız artarak devam edecek. F-35 olmuyorsa Hürkuş’u yaptık, kendi milli muharip uçağımızı da yaparız, yapacağız inşallah. Patriot olmuyorsa ‘Siper’i yapıyoruz, kendi hava savunma sistemimizi daha da geliştireceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. “

ABD’den teklif gelecek denmişti

Son olarak, ABD’nin Türkiye’ye F-35 ve Patriot sistemlerini de kapsayan bir paket sunacağı belirtilmiş, ABD’nin yeni Ankara Büyükelçisi David Satterfield’in bu kapsamda Türk heyetine sözlü olarak ilettiği söylenen teklifin yazılı halde sunulmasının beklendiği kaydedilmişti.

Ancak eylül ayı sonunda gündeme gelen bu teklif henüz ortaya çıkmazken, halihazırda ABD yönetimi, Ankara’nın Rus yapımı S-400 füzelerini teslim alması üzerine Türkiye’yi F-35 programından çıkarmış, bunun yanısıra ABD’nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası (CAATSA) kapsamında Türkiye’ye bazı yaptırımlar uygulanmasını gündeme almış bulunuyor. Bir ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi de ABD’nin Türkiye’ye Raytheon Co yapımı Patriot füze savunma sistemi satma teklifini geri çektiğini söylemişti.