Akar, Esper’e ‘IŞİD’le mücadele ettik’ dedi, 30 kilometrelik ‘güvenli bölge’ talep etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile yaptığı telefon görüşmesinde, ‘Türkiye’nin IŞİD’e karşı etkin mücadele ettiği’ vurgusu yapıldı, Suriye’nin kuzeydoğusunda, 30 kilometre derinliğinde, ‘ağır silahlardan ve teröristlerden arındırılmış güvenli bölge’ kurulması istendiği bildirildi.

Esper ve Akar, geçtiğimiz aylarda Ankara’daki görüşmede. Fotoğraf: T.C. Millî Savunma Bakanlığı

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Akar tarafından ABD ile devam eden ‘güvenli bölge’ kuruluşuna yönelik çalışmalara ilişkin, Esper’e verilen verilen bilgiler ve Türkiye’nin talepleri, şöyle sıralandı:

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