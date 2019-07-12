Akar-Esper görüşmesi sonucu: ABD heyeti ‘acilen’ geliyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile ABD Savunma Bakan Vekili Mark Esper arasında Rusya’dan alınan S-400 sistemlerinin teslimatı konusumda beklenen ‘telefon görüşmesi’ bu gece gerçekleşti. Görüşmeden, bir ABD heyetinin önümüzdeki hafta ‘acilen’ Ankara’ya gelerek görüşmeler yapması sonucu çıktı.

Mark Esper ve Hulusi Akar. Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı (Twitter)

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Bakan Hulusi Akar’ın ABD Savunma Bakanı Vekili Mark Esper’in telefonda görüştüğü kaydedilerek, şöyle denildi:

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“Görüşmede, Türkiye’nin uzun menzilli bölgesel hava ve füze savunma sistemi temini ile Suriye’de son dönemde yaşanan güvenlik konuları ele alındı. Bakan Akar muhatabına, Türkiye’nin ciddi bir hava ve füze tehdidi altında bulunduğunu, bu çerçevede S-400 savunma sistemi alımının tercih değil bir zorunluluk olduğunu, Patriot teklifi konusundaki değerlendirmelerinin de devam ettiğini iletti.

F-35 savaş uçağı projesinin kendi yolunda ilerlemesi gerektiğini, Türkiye’nin projenin ortağı olduğunu vurgulayan Bakan Akar, Türkiye’nin F-35 ve S-400 sistemlerinin olası etkileşimi konusunda NATO’nun da dahil olabileceği çalışma grubu önerisinin hala geçerliliğini koruduğunu da aktardı. Bu konuda Türkiye’nin duruşunun değişmediğini, F-35 konusundaki bütün yükümlülüklerin yerine getirildiğini ifade eden Bakan Akar, S-400 alımı ile stratejik duruşumuzda değişiklik olmadığını, iki ülke arasındaki ilişkilerin zarar görmesinin ne Türkiye’nin ne ABD’nin ne de NATO’nun çıkarlarına hizmet edeceğini vurguladı.

Suriye’nin kuzeyindeki güvenli bölgeyi oluşturacak tek hazır, yetkin ve uygun gücün Türk Silahlı Kuvvetleri olduğunu belirten Bakan Akar, Suriye sınırından yapılan yoğun saldırılara karşı Türkiye’nin önlem almak zorunluluğunun bulunduğunu, halkımızın ve hudutlarımızın korunmasının birinci önceliğimiz olduğunu, sınırlarımızın hemen ötesinde güvenli barınak arayan terör örgütlerine izin verilmeyeceğini kaydetti.

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Görüşmede ayrıca iki ülke arasındaki diyaloğun sürdürülmesi ve Suriye’de güvenli bölge oluşturulması konusunda önümüzdeki hafta bir ABD heyetinin acilen Ankara’ya gönderilmesi konusunda mutabakata varıldı.”

Pentagon, açıklamayı süresiz erteledi

ABD Savunma Bakanlığı’ndan yapılması beklenen S-400 açıklamasının da süresiz olarak ertelendiği duyuruldu.

Euronews, cuma günü (ABD saatine göre akşam) yapılması planlanan açıklamanın süresiz olarak ertelendiğini bildirirken, Bakan Vekili Esper’in Bakan Akar ile telefonda 30 dakika süren bir güreşme yaptığını yazdı. Haberde, Akar-Esper görüşmesinin detaylarına dair bilgi verilmediği de kaydedildi.

Amerika’nın Sesi de, Pentagon’da askeri ekipman alımlarından sorumlu Müsteşar Ellen Lord ve savunma politikasından sorumlu David Trachtenberg’ün Pentagon’da basın toplantısı düzenleyeceğinin açıklandığını, uluslararası haber ajanslarının Pentagon’daki basın brifingi salonundan canlı yayın için hazırlık yaptığını belirterek, söz konusu basın toplantısının saatinin iki kez değiştirildiğini, daha sonra da basın toplantısının süresiz ertelendiğini belirtti. Habere göre, Akar- Esper görüşmesine ilişkin Pentagon’dan açıklama yapılmayacağı belirtildi.