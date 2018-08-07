Akar duyurdu: ‘Bedelli’ye iki günde 200 bin başvuru

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bedelli askerlik uygulamasından yararlanmak için iki gün içinde 200 bine yakın başvuru yapıldığını açıkladı.

Farklı askeri birliklerde ve başvuranların tercihlerine göre farklı celp dönemlerinde uygulanacak 21 günlük temel askerlik eğitim söz konusu.

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Bedelli askerlikte yaş sınırı, 1 Ocak 1994 tarihi de dahil, bu tarihten önce doğanlar olarak belirlendi. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma (ASAL) Genel Müdürlüğü, bedelli askerlik sürecine ilişkin kılavuzu yayınladı. Bedelli askerlikten yararlanmak isteyenler, 15 bin lira yatıracaklarını başvurularını üç ay içerisinde tamamlayacak.

200 bin başvuruyu duyuran Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Hedefimiz gençlerimizin bedelli askerlik uygulamasından en kısa zamanda ve sorunsuz bir şekilde yararlanmasını sağlamak” dedi.

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Başvuru sayısı doğrultusunda ayrı celp dönemleri oluşturulacak. Ankara, Balıkesir, Burdur, İstanbul ve Samsun’daki eğitim merkezlerinin sadece bedelli askerlik yapacaklar için hazırlanması planlanıyor.

Ara celp dönemlerinde ise Amasya, Erzincan, İzmir, Konya, Manisa, Sivas ve Tokat’taki kışlalarda bedelli askerlik yapacakların silah altına alınması öngörülüyor.