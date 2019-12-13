Akar, CHP’li Özel’e dava açtı; 221 emekli subay Akar aleyhine tanıklık için başvurdu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a, “Kumpas davalarında, dava arkadaşlarını yalnız bıraktın” diyen CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’e Akar, 500 bin liralık dava açtı. 221 emekli subay, ‘Akar aleyhinde tanıklık’ için başvuruda bulundu.

Sözcü’den Başak Kaya’nın haberine göre, tanıklık yapmak isteyenler arasında emekli general ve amirallerden Ahmet Yavuz, Can Erenoğlu, Ali Sadi Ünsal, Fikret Güneş ve Kadir Sağdıç ile Kardak kahramanı Ali Türkşen, eski askeri savcı Ahmet Zeki Üçok ve eski teğmen CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi de bulunuyor.

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Akar ve Özel arasında geçen yılki bütçe görüşmelerinde sert tartışmalar yaşanmıştı. Özel, Akar’ın Balyoz, Ergenekon ve Askeri Casusluk davalarından yargılanan silah arkadaşlarını cezaevinde ziyaret bile etmeyerek yalnız bıraktığını söylemişti.

17 Ocak 2020’de devam edilecek davayla ilgili konuşan Özgür Özel, kendi lehine tanıklık yapmak üzere Balyoz, Ergenekon, Askeri Casusluk gibi kumpas davalarında mağdur olmuş 221 emekli subayın başvuruda bulunduğunu açıkladı ve şunları söyledi:

“Lehime tanıklık yapmak isteyenlerin sayısı çok olduğu için mahkemenin seçeceği belli sayıda kişinin dinlenmesini talep ettik. ‘Kura çekilebilir’ dedik. Ancak usulen kabul edilmedi. Bunun üzerine biz 21 emekli subaydan oluşan bir liste verdik. Karşı tarafın avukatları ise Akar’ın bu kişilerle husumeti olduğu gerekçesiyle talebimize itiraz etti. Akar’ın avukatlarının ‘tanıklarla husumet var’ savunması benim açımdan davayı bitirmiştir. Zaten ben de bunu söylüyorum. Akar, kendisini ‘Ben arkadaşlarımı yalnız bırakmadım’ diye savunuyor ama o arkadaşlarının mahkemede dinlenmesini istemiyor. 49 yıllık askerlik hayatı sonrası 250 bin lira emekli ikramiyesi alan Hulusi Akar benden 500 bin lira istiyor ama tanıkların dinlenmesini de istemiyor.”