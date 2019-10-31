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Yaramazlara biraz batar!

Akar birlik komutanına telsizde seslendi: Her an her şey olabilir

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad’da bulunan bir birliğin komutanıyla telsizden görüşen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar “Burada herhangi bir şey bitmiş değil, her an her şey olabilir. Ona göre herkesin her an hazırlıklı olması lazım” dedi.

Fotoğraf: @tcsavunma

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da dünkü grup toplantısında harekata verilen aranın ardından Türk askerleri ve Suriye Milli Ordusu’na saldırıların sürdüğüne dikkat çekmişti. Buna en sert şekilde yanıt verileceğini belirten Erdoğan, “Gerekirse güvenli bölgenin sınırlarını genişleteceğiz” demişti.

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Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında 22 Ekim’de Soçi’de varılan mutabakat kapsamında YPG’nin sınırdan 30 kilometre derinliğe çekilmesi kararlaştırılmıştı. Erdoğan ise “YPG bölgeden atılmazsa bizim görev yeniden başlar” demişti.

Son olarak, Milli Savunma Bakanlığı (MSB), harekat kapsamında Resulayn bölgesinde konuşlu bulunan Türk birliklere 27 Ekim günü YPG saldırısı olduğunu açıklamış, Bakan Akar, Menbiç ve Tel Rıfat’ta toplamda yaklaşık 2 bin YPG’linin bulunduğunu belirtmişti.

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