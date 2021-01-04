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Yaramazlara biraz batar!

Akar: Biden ile şimdiden kılıçları çekmek doğru değil

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye ile ABD arasında anlaşmazlığa yol açan S-400 füzeleriyle ilgili, ülkenin 46. başkanı olarak seçilen Joe Biden’ın tavrını görmek gerektiğini belirterek, “Şimdiden kılıçları çekmek doğru değil” dedi.

Fotoğraf: @tcsavunma

Türkiye’nin Rusya’dan silah almasına karşı çıkan ABD yönetimi, S-400’lerin F-35 savaş uçaklarına tehdit oluşturduğu gerekçesiyle Türkiye’yi ortağı olduğu projeden çıkartırken, birkaç hafta önce de Savunma Sanayi Başkanlığı’na yaptırım başlatmıştı. Yaptırımların artabileceği belirtilmişti.

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Hürriyet’ten Ahmet Hakan’a konuşan Akar, Türkiye ile ABD’nin yıllara dayalı ilişkisi olduğunu hatırlatarak, bunun S-400 konusuna kitlenmemesi gerektiğini ifade etti.

Akar şunları söyledi: “Amerika ile yıllara dayalı münasebetlerimiz var. Yüzlerce husus arasından S-400’ü alıp kilitlerseniz olmaz. FETÖ’yü istedik verdiniz mi, hayır. S-400 bizim için tercih değil, zorunluluk. 83 milyon vatandaşımızın güvenliği söz konusu.

Biden yönetimi ile şimdiden kılıçları çekmek doğru değil. Süreci görmek, ona göre bir yol yöntem belirlemekte fayda vardır. PKK eşittir YPG… Bunun anlaşılması şart. Beklentimiz mühimmat dahil verilen desteğin sonlandırılması.”

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