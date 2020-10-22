Akar, ABD’li ajansa konuştu: S-400 tercih değil zorunluluk

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rus savunma sistemi S-400’lerin Türkiye için bir tercih değil zorunluluk olduğunu hava savunma sisteminin Türkiye’de NATO sistemlerine entegre edilmeyeceğini söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Akar Bloomberg’de yer alan açıklamalarında, Rus hava savunma sisteminin NATO’dan uzaklaşmak anlamına gelmediğini söyledi.

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“S-400’ler NATO’nun komuta ve kontrol altyapısına entegre edilmeyecek” diyen Akar, bunun yerine sistemin diğer NATO ülkelerinde de örneği olduğu üzere (Yunanistan S-300) ayrı bir şekilde kullanılacağını söyledi.

Haberde ayrıca Akar’ın “Her savunma programı tedariki çerçevesinde deneme ve sistem kontrolleri yer almaktadır. Bu usuller tedarik programının bir parçasıdır ve tamamıyla teknik bir faaliyettir” sözleri de yer aldı.

Test atışları için Sinop kentine yerleştirilen Rus yapımı S-400 hava savunma sistemlerinin test atış sahası yakınlarında bir füze 16 Ekim’de ateşlenmişti.

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Haberde Akar’ın ‘deneme ve sistem kontrolleri’ söylemi S-400 testlerinin örtük bir şekilde doğrulaması olarak yorumlandı.

Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemini almasına karşı çıkan ABD, Rus füzelerinin F-35 savaş uçaklarının güvenliğini tehdit edeceği gerekçesiyle Türkiye’yi F-35 savaş uçağı programından çıkardı ancak başka bir yaptırım uygulamadı.