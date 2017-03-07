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Akar, ABD ve Rus genelkurmay başkanlarıyla bir araya geldi: Gündem Suriye ve Irak

 

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, ABD ve Rusya genelkurmay başkanlarıyla Antalya’da bir araya geldi.

Dunford ve Akar. Fotoğraf: Arşiv

TSK’dan yapılan yazılı açıklamada şöyle dendi: “Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın ev sahipliğinde, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Francis Dunford ve Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Vasilyeviç Gerasimov’un katılımıyla Antalya’da üçlü bir toplantı düzenlenmiştir. Toplantıda, Suriye ve Irak başta olmak üzere bölgedeki güvenlikle ilgili ortak konular görüşülmektedir.”

Görüşmede, Türkiye’nin El Bab’ın alınmasının ardından bir sonraki hedef olarak duyurduğu Menbiç ve IŞİD’in ‘başkent’ ilan ettiği Rakka’ya yapılması planlanan operasyona ilişkin olduğu tahmin ediliyor.

Başbakan Binali Yıldırım, dün Rusya ve ABD ile koordinasyon sağlanmadan Menbiç kentine bir operasyon düzenlemenin sonuç vermeyeceğini, bu konuda ABD ve Rusya ile askeri düzeyde görüşmelerin sürdüğünü söylemişti.

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