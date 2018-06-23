AKAM başkanı tartışma başlattı: ‘Anketçiler 24 Haziran’da manipülasyon yapabilir’

Avrasya Araştırma (AKAM) Başkanı Kemal Özkiraz, bazı anket şirketlerinin 24 Haziran’da manipülasyon yapabileceğini öne sürdü.

Özkiraz, Twitter hesabından “Yarın bazı ünlü anket firmaları saat 3-4 gibi sandık çıkışı anketi adıyla muhalif seçmeni kaybediyoruz yalanına ikna etmek için manipülasyon yapabilirler, itibar etmeyin” diye yazdı.

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Özkiraz, daha sonra GENAR Başkanı İhsan Aktaş’ın Twitter mesajı ile A&G Araştırma Genel Müdürü Adil Gür’in internethaber.com adlı siteye verdiği demeci paylaştı.

GENAR ARAŞTIRMA OLARAK SEÇİM TAHMİNİMİZİ SANDIKLAR AÇILMADAN ÖNCE YAYIN KURULUŞLARINA BİLDİRMİŞ OLACAĞIZ — ihsan aktas (@ihsanaktas) June 22, 2018

Aktaş’ın paylaşımında şu ifade yer aldı: “GENAR Araştırma olarak seçim tahminimizi sandıklar açılmadan önce yayın kuruluşlarına bildirmiş olacağız.”

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Adil Gür ise demecinde, çok sayıda araştırma yaptıklarını, bu sonuçları basınla paylaşmadıklarını belirterek buna gerekçe olarak önceden aldıkları eleştiriler ile kendilerine yönelik ‘ithamları’ gösterdi.

Gür, “Bu nedenle 24 Haziran seçimlerine ilişkin verilerimizi yarın saat 16.00’da hem İnternethaber’de hem de kendi web sitemizde paylaşacağız” dedi.

Özkiraz’ın paylaşımı, Twitter’da tartışma başlattı.