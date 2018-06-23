Diken

Yaramazlara biraz batar!

AKAM başkanı tartışma başlattı: ‘Anketçiler 24 Haziran’da manipülasyon yapabilir’

 

Avrasya Araştırma (AKAM) Başkanı Kemal Özkiraz, bazı anket şirketlerinin 24 Haziran’da manipülasyon yapabileceğini öne sürdü.

Fotoğraf: DHA

Özkiraz, Twitter hesabından “Yarın bazı ünlü anket firmaları saat 3-4 gibi sandık çıkışı anketi adıyla muhalif seçmeni kaybediyoruz yalanına ikna etmek için manipülasyon yapabilirler, itibar etmeyin” diye yazdı.

Reklam

Özkiraz, daha sonra GENAR Başkanı İhsan Aktaş’ın Twitter mesajı ile A&G Araştırma Genel Müdürü Adil Gür’in internethaber.com adlı siteye verdiği demeci paylaştı.

Aktaş’ın paylaşımında şu ifade yer aldı: “GENAR Araştırma olarak seçim tahminimizi sandıklar açılmadan önce yayın kuruluşlarına bildirmiş olacağız.”

Reklam

Adil Gür ise demecinde, çok sayıda araştırma yaptıklarını, bu sonuçları basınla paylaşmadıklarını belirterek buna gerekçe olarak önceden aldıkları eleştiriler ile kendilerine yönelik ‘ithamları’ gösterdi.

Gür, “Bu nedenle 24 Haziran seçimlerine ilişkin verilerimizi yarın saat 16.00’da hem İnternethaber’de hem de kendi web sitemizde paylaşacağız” dedi.

Özkiraz’ın paylaşımı, Twitter’da tartışma başlattı.


SON HABERLER

Mimar Sinan Devlet Konservatuvarı’nın tahliyesi ertelendi

  Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İstanbul Devlet Konservatuvarı’nın tahliye tarihi ertelendi. Meclis Başkanlığı ile üniversite arasında binanın kullanımına dair anlaşmazlık sürerken, Beşiktaş Kaymakamlığı binanın boşaltılması için üniversiteye tebligat göndermişti. Kaymakamlık, binanın 26 Haziran saat 14.00’e kadar boşaltılmasını istemişti. Üniversite ise buna karşı çıkmıştı. Ertelemeye iki gerekçe Meclis Başkanlığı, bugün bir açıklama yayınlayarak tahliye tarihinin […]

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...