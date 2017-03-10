AKAM: Yüzde 57 ‘Hayır’, yüzde 42 ‘Evet’

Avrasya Kamuoyu Araştırmaları Merkezi’nin (AKAM) anketine göre, ‘partili cumhurbaşkanlığı’nı hedefleyen anayasa değişikliği referandumunda yurttaşların yüzde 57.57’si ‘Hayır,’ yüzde 42.43’ü ‘Evet’ diyecek.

3-9 Mart tarihleri arasında, 26 il ve ilçede, 8 bin 120 kişiyle gerçekleştirilen araştırmada partilere göre dağılıma bakıldığında AKP seçmeninin yüzde 69.4’ü ‘Evet’ten yana. Bu oran MHP’de yüzde 27.5, kararsızlarda yüzde 23.5.

MHP’nin yarıdan fazlası ‘Hayır’cı

CHP seçmeninin yüzde 83’ü ‘Hayır’dan yana tercih kullanırken, bu oran HDP’de yüzde 75.3. Kurumsal olarak ‘Evet’ diyeceğini açıklayan MHP’de seçmenin yüzde 50.1’inin ‘Hayır’dan yana olması ise dikkat çekti.

Bugün seçim olsa CHP yüzde 31.58, MHP 9.68

Araştırma, bugün milletvekili seçimi olduğu takdirde yurttaşların yüzde 45.23’ünün AKP’ye, yüzde 31.58’inin CHP’ye, yüzde 10.32’sinin HDP’ye, yüzde 9.68’inin de MHP’ye oy vereceğini ortaya koydu.

‘FETÖ ve PKK ‘Hayır’ diyor’ söylemi etkili olmadı

Yurttaşlar, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve hükümet yetkililerinin sıklıkla dile getirdiği “FETÖ ve PKK ‘Hayır’ diyor” söyleminin referandum tercihinde etkili olmadığını dile getirdi. Araştırmada bu oran yüzde 94.6 olarak görüldü.

Erdoğan’ın mitingleri ‘Evet’i artırmıyor

Yurttaşların yüzde 34.5’i Erdoğan’ın ‘Evet’ mitinglerinin ‘Evet’ oylarında bir değişikliğe yol açmadığı görüşünde. Artırdığını düşünenler yüzde 25.2, azalttığını düşünenler ise yüzde 25.7.