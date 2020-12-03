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Yaramazlara biraz batar!

Akademisyenlerin kasım enflasyonu: TÜİK’ten yarı yarıya fazla

Akademisyenler tarafından oluşturulan Enflasyon Araştırma Grubu’nun (ENAG) kasım ayı enflasyonu, TÜİK’in açıkladığından yarı yarıya yüksek çıktı.

Fotoğraf: Reuters

TÜİK, kasımda yıllık enflasyonu yüzde 14.03, aylık enflasyonu da yüzde 2.3 açıklamıştı. Halihazırda, resmi enflasyon beklentilerin epey üzerinde çıkarken, ENAG’ın araştırmasında kasımdaki aylık enflasyon yüzde 3.43 olarak ölçüldü.

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ENAG’ın bülteninde, eylül ve ekimde aylık enflasyonun sırasıyla yüzde 3.61 ve 2.56 çıktığı anımsatılarak, kasım rakamının, enflasyonun yüksek seviyelerde kalıcı hale geldiğini ortaya koyduğu belirtildi.

Ana gruplara bakıldığında, haberleşmenin yüzde 0.49’la en çok düşüş gösteren kalem olduğu görülüyor. Gıda ve alkolsüz içeceklerdeki artış ise yüzde 3.97’yi buldu.

Beklentinin üzerinde: Kasımda yıllık enflasyon yüzde 14.03, aylık yüzde 2.3

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