Akademisyenlerin ‘kanını isteyen’ Peker ilk duruşmaya gelmedi, dava ertelendi

Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi’ni ‘kanlarını oluk oluk akıtmak’la tehdit eden yeraltı dünyasının önde gelen isimlerinden Sedat Peker, sözlerinden dolayı yargılandığı davanın ilk duruşmasına gelmedi.

Peker’in bir sonraki celse duruşmada hazır edilmesine karar veren mahkeme, duruşmayı 9 Haziran’a erteledi.

2015’te Rize’de düzenlediği ‘teröre lanet’ mitinginde ‘oluk oluk kan akıtacağını’ söyleyen Ergenekon sanığı Peker, geçen ocakta da güneydoğu illerindeki ‘abluka’nın bitmesini talep eden 1100’ün üzerindeki akademisyeni tehdit ederek, “Oluk oluk kan akıtacağız ve akan kanlarınızla duş alacağız” demişti.

Olayın ardından Peker hakkında, ‘tehdit’ ve ‘suç işlemeye tahrik’ suçlarından toplam bir yıl dört buçuk aydan 11 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

İstanbul Anadolu 20. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Prof. Dr. Beyza Üstün, Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, Prof. Dr. Gencay Gürsoy, Prof. Dr. Özdemir Aktan, Prof. Dr. Ümit Biçer’in aralarında bulunduğu çok sayıda şikayetçi akademisyen katılırken sanık Sedat Peker gelmedi.

Peker’in avukatı Kemal Levent müvekkilinin halasının vefat ettiği gerekçesiyle duruşmaya katılmadığını iddia etti.

Akademisyenlerin avukatı Meriç Eyüboğlu ise Peker’in duruşmaya gelmemesine ise tepki gösterdi: “Üç saattir sanığın nerede olduğu sorulmadı. Bu konuda bir mazeret varsa da tutanağa geçirilmedi. Sanığın ifadesi alınmadan sanık vekillerinin esasa ilişkin beyanları da alınamaz. 2 gün önce medyada Beykoz Yeniköy yolcu vapurlarının Akbil’e geçmesi nedeniyle yapılan törende olduğuna ilişkin haberler çıkan sanığın neden burada olmadığını soruyor ve hakkında yakalama kararı verilmesini talep ediyoruz.”

‘Zararın maddi olarak ölçülmesi mümkün değildir’

Duruşma sırasında hakimin şikayetçi akademisyenlere maddi zararlarının olup olmadığını sormasıysa akademisyenlerin tepkisine yol açtı.

Akademisyen Atiye Yonca Demir, hakimin sorusuna “Zarar maddi midir değil midir bilmiyorum ama sokakta sağa sola bakarak yürümek hoş değildir” diye yanıt verdi.

Prof. Dr. Özdemir Aktan, Peker’in verdiği zararı “Tehdit endişe ve korku yaratır, ruh sağlığını bozar. İnsan bedenine verilen her zarar maddi zarardır” diye yorumladı.

Prof. Dr. Gencay Gürsoy ise, “50 yıl akademisyen olarak hizmet etmiş emekli bir öğretim üyesiyim. Maruz kaldığımız tehdidin sadece tehditten ibaret değildir. Bu tür kışkırtmalar sonucu binlerce insan öldürülmüştür. Dolayısıyla ciddi bir tehlike kışkırtma söz konusudur. Maddi zarar ölçülemez. Manevi zarar toplumsaldır” dedi.

Sanığın tehditleri ve oluşturulan kamuoyu neticesinde KHK’yla görevinden ihraç edildiğini belirten akademisyen Adem Yeşilyurt da, “Eşim bu sabah bana buraya gelirken ‘Oluk oluk kanlarınızı akıtacağını ve bunda duş alacağını söyleyen birine gidip kendini göstermekten korkmuyor musun’ diye sordu. Korktuğum için bu davaya dahil olmak istiyorum. Bu suçun cezasız kalmamasını istiyorum, hukuk devletine güveniyorum” diye konuştu.