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Yaramazlara biraz batar!

Akademisyenleri ‘Kanlarında duş alacağız’ diye tehdit eden Sedat Peker’e beraat

 

Güneydoğudaki çatışmalı dönemde ‘Bu suça ortak olmayacağız’ başlıklı bildiri yayınlamalarının ardından akademisyenleri tehdit eden Sedat Peker beraat etti.

Peker, Ocak 2016’da güneydoğu illerindeki ‘abluka’nın bitmesini talep edip bildiri yayınlayan 1100’ün üzerindeki akademisyeni “Oluk oluk kan akıtacağız ve akan kanlarınızla duş alacağız” sözleriyle tehdit etmişti. 

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Peker hakkında ‘tehdit’ ve ‘suç işlemeye tahrik’ suçlarından toplam bir yıl dört buçuk aydan 11 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Davada bugün karar çıktı. Mahkeme, her iki suçun da yasal unsurlarının oluşmadığını belirterek Peker hakkında beraat kararı verdi.

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