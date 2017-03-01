Milli Eğitim Bakanlığı’nın dikkatine: Evrim sadece Suudi Arabistan’da okutulmuyor

Bir grup akademisyen ve biliminsanının müfredatta düzenleme yapan Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) gönderdiği raporda evrim teorisinin ders kitaplarında yer almadığı tek ülkenin Suudi Arabistan olduğunu ‘hatırlattı.’

MEB tarafından Ocak 2017 tarihinde açıklanan müfredat taslağında evrimsel biyoloji eskisine göre çok sınırlı bir kapsamda yer alıyordu.

Lise son sınıf müfredatında yer alan ‘Hayatın başlangıcı ve evrim’ ünitesi çıkarılmış, yerine, ‘Canlılar ve çevre’ başlıklı bir ünite getirilmişti. Bu ünitede öğrencilere çevre şartlarının genetik değişimlerin sürekliliğine etkisi açıklanacak, ancak evrim teorisine değinilip değinilmeyeceği bilinmiyor.

Hafta sonu Ekoloji ve Evrimsel Biyoloji Derneği, Moleküler Biyoloji Derneği ve Biyologlar Dayanışma Derneği, Ankara Üniversitesi Antropoloji, Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik, Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik, Hacettepe Üniversitesi Biyoloji ve Ortadoğu Teknik Üniversitesi Biyolojik Bilimler Bölümü’nden akademisyen ve biliminsanlarının MEB’e bir rapor yazıp ‘evrimsel biyolojinin doğa bilimlerinin iskeletini oluşturduğu’ yönünde uyarıda bulunduğu ortaya çıkmıştı.

Örnek model Finlandiya; İran’da bile var

Habertürk’ten Lütfi Erdoğan’ın haberine göre raporda evrimin müfredatta yer almadığı tek ülkenin Suudi Arabistan olduğu da vurgulandı.

Finlandiya’nın ‘örnek model’ olarak sunulduğu raporda, ülkedeki uygulama şöyle anlatıldı: “Doğa ve ekoloji eğitimi okul öncesi eğitimde başlıyor. 7. sınıftan itibaren evrim kuramı kapsamlı ve detaylı bir biçimde irdelenmeye başlanıyor. Lise düzeyinde biyoloji eğitimi 5 kitaptan oluşuyor. ‘BIOS1’ kitabının, 2016 yılında evrim içeriği daha zenginleştirildi, biyoloji eğitimi evrim kuramı bağlamında yapılandırıldı.”

ABD’de evrim konusunun ilkokul ikinci sınıftan itibaren, Britanya’da dördüncü sınıftan itibaren, Kanada’da da ilkokulun başından itibaren verildiği kaydedilen raporda, İran’a da yer ayrıldı. İran’da ‘dahi’ evrim konusunun ilkokul beşinci sınıftan itibaren öğrencilere anlatılmaya başlandığı belirtilen raporda, evrime 60, Darwin’in evrim teorisine 11 sayfa ayrıldığı ifade edildi.

Taslağa dair görüş toplayan MEB, müfredat programının son halini yakın zamanda açıklayacak.