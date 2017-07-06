Akademisyenden kampanya: 100 lira bağış yapan 100 alarak geçer

Akademisyen Gökalp Kahraman, ‘topluma hizmet uygulamaları’ dersinden kalan öğrencileri 100 lira bağış karşılığında 100 puanla geçireceğini açıkladı.



Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektronik Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Kahraman, okulun resmi sitesi üzerinden ‘topluma hizmet uygulamaları dersini alanların dikkatine’ başlığıyla bir duyuru yaptı.

100 lira bağış yapan 100 alarak geçecek

Duyuruda, Mehmetçik Vakfı, 15 Temmuz Şehitleri ve Gazileri Vakfı veya Kızılay’a 100 lira bağışlayıp, bunu ispatlayan öğrencilerin 100 puan alarak bu dersten geçeceği ifade edildi.