Akademisyen Mehmet Altan’ın tahliye talebine ikinci ret

Anayasa Mahkemesi’nin hakkında ‘hak ihlali’ kararı verdiği Mehmet Altan’ın avukatlarınca yapılan tahliye başvurusu üst mahkemece reddedildi.

Mehmet Altan’ın avukatlarının, Anayasa Mahkemesi’nin hak ihlali kararının ardından, müvekkilinin durumunu yeniden değerlendiren ve davaya bakan İstanbul 26’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nin tutukluluk halinin devamı yönündeki hükmüne yaptıkları itiraz, üst mahkeme olan İstanbul 27’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nce değerlendirildi.

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İstanbul 26’ncı Ağır Ceza Mahkemesi, Altan’ın tutukluluğunun devamına oy çokluğuyla karar vermişti. Heyetten bir hakim ise karşı oy kullanarak Altan’ın tahliye edilmesini istemişti.

Mahkeme, AYM’nin gerekçeli kararının henüz yazılıp kendilerine gönderilmemesini tahliye talebini reddettiği kararına gerekçe göstermişti. Mahkeme ayrıca hangi gerekçeyle AYM kararının verildiğinin bilinmediğini de ifade etmişti.

İstanbul 27’nci Ağır Ceza Mahkemesi, davaya bakan İstanbul 26’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararının yasal dayanaktan yoksun olmayıp Anayasa’nın 153/son maddesinde yer alan hükümden hareketle bir karara varıldığını belirtti.

Mahkeme heyeti, tutukluluğun devamına ilişkin verilen kararın usul ve yasaya uygun olduğunu, bu nedenle sanık avukatlarınca yapılan itirazın oy çokluğuyla reddine karar verdi. Karara, üye hakim Halit İçdemir muhalefet şerhi koydu.

Muhalefet şerhi

Hakim İçdemir muhalefet şerhinde, Anayasa mahkemesinin kararlarının bağlayıcı ve kesin olduğunu belirterek, kararlara karşı başvuru merciinin de bulunmadığını belirtti.

Anayasa Mahkemesinin bireysel başvuru üzerine yapacağı denetim alanının geniş olduğunu kaydeden üye hakim, ”Tutuklama kararlarına karşı yapacağı denetim Anayasa Mahkemesi’nin göreviyle bağlantılıdır. Birtakım hatalı uygulamaları görevi ve yetki alanını daraltmayacaktır. Bu nedenlerle Anayasa Mahkemesi kararı doğrultusunda hak ihlalinin ancak tahliye ile giderilebileceği anlaşıldığından itirazın kabulü ile sanığın tahliyesine karar verilmesi kanaatinde olduğumdan sayın çoğunluğun aksi yönündeki kararına katılmıyorum” ifadelerini tutanağa yazdırdı.