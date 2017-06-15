Akademisyen, köpeğini korumaya çalışırken inek sürüsünün altında kaldı

İngiltere’nin Sussex kentinde köpeğini bir inek sürüsünden korumaya çalışan yaşlı bir kadın, ineklerin altında kalarak yaşamını yitirdi.

BBC Türkçe’nin haberine göre 80 yaşındaki Brian Bellhouse yaşlılığından ötürü kaçamayan köpeğine yardım etmeye çalışıyordu.

Eski Oxford üniversitesi öğretim görevlisi Bellhouse, ambulans helikopterle hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı.

İngiltere’de son 17 yılda en az 70 kişi benzer biçimde yaşamını yitirdi. Bunlardan 19’u çiftçi değildi. ABD’de yürüyüş yaparken inekler tarafından öldürülen kişilerin sayısı ise yılda 22.

Britanya’nın önde gelen gazetelerinden Times, ineklerden korunmak için bir rehber yayınladı. Buna göre insanların yanlarında danası olan ineklerden uzak durması, inekleri sevmeye çalışmaması, yaklaşırken görünür olup inekleri irkiltmemesi, panikleyip koşmaması gerekiyor.