‘Akademisyen kanında duş almak isteyen’ Peker bir türlü mahkemeye ‘teşrif etmedi’

‘Bu suça ortak olmayacağız’ bildirisine imza atan akademisyenleri “Oluk oluk kanlarınızı akıtacağız ve akan kanlarınızda duş alacağız” sözleriyle tehdit eden yeraltı dünyasının önde gelen isimlerinden Sedat Peker hakkında açılan davanın duruşmalarına gelmiyor.

‘Barış İçin Akademisyenler’i tehdit etmekten 11 yıl hapis cezasıyla yargılanan Peker’in Anadolu Adliyesi 20’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde süren davasında son duruşma bugün görüldü. Akademisyenlerin avukatları salonda hazır bulunurken, Peker’in ne kendisi ne de avukatı vardı.

Peker’in avukatı mahkemeye mazeret dilekçesi sundu.

13 müştekiden kademisyen Beyza Üstün, “Tehditte bulunan sanık ve vekili burada yoktur. Bunun dikkate alınmasını talep ediyorum” dedi.

Müşteki avukatları da sanık Peker’in iki celseye de somut mazereti olmadan gelmediğini belirterek hakkında zorla getirme kararının çıkarılmasını istedi.

‘Teşrif etmedi’

Mahkeme hakimi zorla getirme yerine, sanık avukatının müvekkili Peker’i hazır etmesinin istenmesine karar verdi.

Akademisyenlerden bazılarının avukatı Oya Meriç Eyüboğlu, mahkeme kararını eleştirdi: “Kendisini göremiyoruz. Sedat Peker geçen celse belgeli bir mazeret olmaksızın cenazeden söz etmiş böyle bir dilekçe sunmuştu mahkemeye. Bu celse de sağlık sorunundan söz ediyor ama yine de herhangi bir belge, sağlık raporu yok. Belgelenmemiş mazeretlerle iki celsedir gelip gidiyoruz, Sedat Peker’in teşrifini bekliyoruz.” .

Mahkemenin zaman kaybetmesine heyetin göz yumduğunu belirten Eyüboğlu şöyle devam etti: “Mahkeme zorla getirme ya da yakalama kararı vermedi. Bizim bu taleplerimiz sonrasında son kez ihtar yapmak üzere kendisinin hazır olması için bir ara karar oluşturdu. Bu karara göre bir sonraki celse mutlaka gelmesi gerekecek. Kendisinin bir kısım medya organından yaptığı tehditleri nasıl açıklayacağını duymak istiyoruz.”