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Güvenlik uzmanı Gürcan: Erdoğan, Akar’ın pozisyonunu korumasını istedi

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Güvenlik uzmanı Metin Gürcan, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararlarıyla Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ın pozisyonunu koruduğunu savundu.

Fotoğraf: Reuters

Deutsche Welle Türkçe’den Hilal Köylü’ye konuşan Gürcan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Akar’ın ‘ortak çıkarlar doğrultusunda bir uyum sergilediğini’ dile getirdi.

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‘Erdoğan’ın nezdinde kendini ispat etti’

“Her iki isim de TSK’dan kaynaklanan yeni krizler istemiyor ve olası krizlere karşı birlikte çalışmayı tercih ediyor” diyen Gürcan şöyle devam etti: “YAŞ kararları, Akar’ın Erdoğan’ın nezdinde FETÖ’yle mücadelede kendini ispat ettiğini gösteriyor. Öyle ki Erdoğan, Akar’ın pozisyonunu korumasını istedi. Şimdi birlikte TSK içindeki Gülenci yapılanmaya karşı mücadeleye odaklanacaklar. Erdoğan, başkanlığa giden yolda olası krizleri Akar’la çözmekten yana tavrını açıkça göstermiş oluyor. Uyum içinde nasıl ilerleyecekler birlikte göreceğiz ama anlaşılan o ki, Akar PKK ve FETÖ’yle mücadeleye, Erdoğan da başkanlık sistemine yoğunlaşacak.”

‘Birlikte alınan kararlar uygulamaya geçildi’

Erdoğan’ın YAŞ öncesinde Akar’la özel olarak görüştüğüne dikkat çeken güvenlik uzmanı, “Demek ki birlikte alınan kararlar uygulamaya geçirildi. İkili, asker-sivil ilişkilerinde de diyaloğun öne çıkacağı yeni bir dönemin işaretini verdi” diye konuştu.

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