Diken

Yaramazlara biraz batar!

Akademisyen Cenk Yiğiter gözaltına alındı

Ankara Üniversitesi’nden ihraç edilen ‘barış akademisyeni’ Dr. Cenk Yiğiter, terörle mücadele (TEM) şube polislerince bu sabah evinden gözaltına alındı.

Fotoğraf: DHA

Yiğiter, son olarak 4 Ekim’de son duruşması görülen davada ‘cumhurbaşkanına hakaret’ iddiasıyla bir yıl beş ay on beş gün hapis cezası almış, mahkeme hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı da vermemişti.

Reklam

TEM polisleri tarafından yapılan baskınlarda gözaltına alınan kişiler arasında üniversite öğrencileri de bulunuyor.

Sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürülecek Yiğiter’in gözaltı gerekçesini ise avukatları henüz öğrenemedi.

Reklam

Ankara Üniversitesi’nden kanun hükmünde kararnameyle (KHK) ihraç edildikten sonra sınava girerek üniversitede öğrenci olmaya hak kazanan Yiğiter için Ankara Üniversitesi rektörlüğü yönetmelik değişikliği yapmış ve Yiğiter’in öğrenciliğine engel olmuştu.

Adalet Bakanlığı da, Türkiye Barolar Birliği’nin (TBB) Yiğiter’in mesleğe kabul ederek avukatlık stajı yapmasına izin veren kararının iptali için dava açmıştı.

KHK’yla atılan akademisyen Yiğiter, ‘Erdoğan’a hakaret’ten ifade verdi: Şikayetçi eski öğrencim

Hükümet, KHK’yla atılan akademisyenin stajına da engel: Mesleğin itibarı zedelenir

İhraç edildiği üniversitede öğrenciliği engellenen akademisyen ‘kapıya dayandı’

‘Barış imzacısı’ Dr. Cenk Yiğiter’in Ankara Barosu’na staj başvurusu KHK’ya ‘takıldı’

SON HABERLER

Farkında mısınız, seçmeniniz sandığa gitmeyebilir!

Muhterem okur, yeniden kendimize gelmenin, moral bulmanın, ipin ucunu bırakmamanın yolu, hepsi birbirinden kof ve tutucu partilere “Yeter” diyebilmekten geçiyor. Yeter ey kasaba siyasetçileri, rantçı ve fırsatçı arkadaşlar, yeter! Bize, bizim vergimize, bizim oyumuza, bizim onayımıza muhtaçsınız. Bizim size ihtiyacımız yok, sizin bize var. Yurttaşa, seçmeninize, hatta seçmeniniz olmayana kulak vermek zorundasınız. Aksi halde, tez zamanda silinip gideceksiniz…

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...