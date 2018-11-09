Akademisyen Cenk Yiğiter gözaltına alındı

Ankara Üniversitesi’nden ihraç edilen ‘barış akademisyeni’ Dr. Cenk Yiğiter, terörle mücadele (TEM) şube polislerince bu sabah evinden gözaltına alındı.

Yiğiter, son olarak 4 Ekim’de son duruşması görülen davada ‘cumhurbaşkanına hakaret’ iddiasıyla bir yıl beş ay on beş gün hapis cezası almış, mahkeme hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı da vermemişti.

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TEM polisleri tarafından yapılan baskınlarda gözaltına alınan kişiler arasında üniversite öğrencileri de bulunuyor.

Sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürülecek Yiğiter’in gözaltı gerekçesini ise avukatları henüz öğrenemedi.

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Ankara Üniversitesi’nden kanun hükmünde kararnameyle (KHK) ihraç edildikten sonra sınava girerek üniversitede öğrenci olmaya hak kazanan Yiğiter için Ankara Üniversitesi rektörlüğü yönetmelik değişikliği yapmış ve Yiğiter’in öğrenciliğine engel olmuştu.

Adalet Bakanlığı da, Türkiye Barolar Birliği’nin (TBB) Yiğiter’in mesleğe kabul ederek avukatlık stajı yapmasına izin veren kararının iptali için dava açmıştı.