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Akademisyen Çalışkan, ‘FETÖ propagandası’ ve ‘Erdoğan’a hakaret’le suçlandı

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Boğaziçi Üniversitesi ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi’ne düzenlenen ‘FETÖ’ operasyonunda gözaltına alınan Koray Çalışkan’ın ‘FETÖ propagandası’ ve ‘cumhurbaşkanına hakaret’ iddiasıyla gözaltına alındığı öğrenildi.

Boğaziçi Üniversitesi’nden Çalışkan dahil biri profesör sekiz kişi ve Medeniyet Üniversitesi’nden 19’u tıp fakültesi profesörü olmak üzere 64 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, 42 kişi gözaltına alınmıştı.

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Hürriyet’ten Toygun Atilla’nın haberine göre Çalışkan, ‘FETÖ propagandası’ ve ‘cumhurbaşkanına hakaret’ iddiasıyla gözaltına alındı.

Çalışkan’ın “Gülene iftira atma. direntürkiye”, “Anadolu Ajansı FETÖ diye bir şey yazmış. Terör örgütüymüş cemaat. Vesayetçiler bile bu kadar ileriye gitmemişti”, “Kendisini kurtarmak için ülkesini savaşa atan adama, hayvan denmez ayıptır, iblis denmez günahtır, katil denir layıktır”  tweetleri ise suçlamalar hakkındaki deliller oldu.

Geçen yıl hayatını kaybeden Gazeteciler Yazarlar Vakfı’nın son başkanı Cemal Uşşak’la çok sayıda telefon görüşmesi olduğu da belirtilen Çalışkan’ın bazı CHP’li belediye başkanlarından televizyon kanalı kurmak için para topladığıyla ilgili iddiaların ise incelendiği kaydedildi.

Boğaziçi Üniversitesi yetkilileri, gözaltına alınan akademisyenlerin odalarında polis araması yapılmadığını söyledi.

Boğaziçi ve Medeniyet’e ‘FETÖ’ operasyonu: Çalışkan da dahil 42 kişi gözaltında

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