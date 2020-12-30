Akademisyen Aylin Sözer’i öldüren zanlıya tutuklama talebi

İstanbul’da 48 yaşındaki akademisyen Aylin Sözer’i öldüren Kemal Ayyıldız’ın tutuklanması talep edildi.
Kemal Ayyıldız, 29 Aralık’ta Maltepe ilçesinde akademisyen Sözer’i bıçaklayarak öldürmüş, ardından da daireyi ateşe vererek yangın çıkarmıştı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’nde gözaltına tutulan 32 yaşındaki zanlının işlemleri bugün tamamlandı.
Ayyıldız, polis tarafından Anadolu Adliyesi’ne götürüldü.
Ayyıldız, Aile İçi Şiddet Bürosu savcısına verdiği ifadenin ardından ‘canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme’ suçundan tutuklama istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.