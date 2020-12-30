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Yaramazlara biraz batar!

Akademisyen Aylin Sözer’i öldüren zanlı tutuklandı

İstanbul’da 48 yaşındaki akademisyen Aylin Sözer’i öldüren Kemal Ayyıldız tutuklandı.

Fotoğraf: AA

Kemal Ayyıldız, 29 Aralık’ta Maltepe ilçesinde akademisyen Sözer’i bıçaklayarak öldürmüş, ardından da daireyi ateşe vererek yangın çıkarmıştı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’nde gözaltına tutulan 32 yaşındaki zanlının işlemleri bugün tamamlandı.

Ayyıldız, polis tarafından Anadolu Adliyesi’ne götürüldü.

Ayyıldız, Aile İçi Şiddet Bürosu savcısına verdiği ifadenin ardından ‘canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme’ suçundan tutuklama istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

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Mahkeme, Ayyıldız’ı tutukladı.

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