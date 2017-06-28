‘Akademik korkaklık’: Koç’taki Türkiye sunumu ‘siyaseten netameli’ bulundu

Koç Üniversitesi’nde düzenlenen bir atölye kapsamında akademik bir makale ‘netameli’ bulunarak reddedildi.

Akademisyen Yasemin Yılmaz, Koç Üniversitesi’nde 20-21 Temmuz’da düzenlenecek Türkiye ve Latin Amerika üzerine yapılacak atölye için iki ay önce ‘Elitlerin Çıkarları ve Medyaya Baskı: Türkiye ve Venezuela Örnekleri’ başlıklı bir makale hazırlayarak gönderdi.

Makale önce kabul edildi. Ancak daha sonra ‘siyaseten netameli’ bulunarak reddedildi.

Atölye düzenleyicileri Yılmaz’a yazdıkları e-postada durumu ‘kötü haber’ diye nitelerken, üzgün olduklarını kaydetti.

Konuyla ilgili Facebook hesabından açıklama yapan Yılmaz ise durumu ‘otosansür’ ve ‘akademik korkaklık’ diye niteleyerek, “İronik olan da şu: Makalem Türkiye ve Venezuela’daki basın özgürlüğünü ele alarak elitlerin hükümetin siyasal/ekonomik projesini desteklediğini öne sürüyor” dedi.

Dear friends, if anyone here still needs texts/examples for explaining self-censorship or academic cowardice- here you… Posted by Yasemin Yilmaz on Tuesday, June 27, 2017

Makale hazırlığı için birkaç taslak gönderdiği bir sürecin içinden geçtiğini dile getiren Yılmaz, durum hakkındaki düşüncelerini şöyle yazdı: “Türkiye’deki akademik ortam, hiç şüphesiz en uç noktada olmasına karşın, otosansür ve üniversite kapıları arkasında düzenlenen basit bir tartışmadan bile çok korkan akademisyenlerle hiçbir şekilde gelişmez. Korkular ve tepki görme endişesiyle konferanslara yeniden şekil vermek statükonun uç noktada oluşunu sürdürmenin bir yolu.”