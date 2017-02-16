Akademik kıyıma GSÜ’den itiraz: Binasız üniversite olur, hocasız üniversite olmaz

Galatasaray Üniversitesi öğretim üyeleri, akademik ihraçları da içeren 686 sayılı kanun hükmünde kararnameyle akademinin ‘çölleştirilmesine’ karşı bir araya geldi.

Üniversitenin merdivenlerinde, “Üniversiteler susturulamaz, hukuksuz ihraçlara son” pankartıyla yan yana gelen akademisyenler, kanun hükmünde kararnamelerle meslektaşlarının uğradığı kıyıma karşı bir basın açıklaması yaptı.

Açıklamada, “Üniversitelerin temel görevi ifade hürriyeti, özgür düşünce ve araştırma ortamının sağlanmasıdır. KHK’larla özgürlük ortamı ortadan kalkmakta, akademisyenler işledikleri ‘suçlar’a dair hiçbir kanıt gösterilmeksizin ve kendilerine savunma hakları verilmeden, hukuka aykırı bir şekilde ihraç edilmektedirler. İhraç edilmemiş öğretim elemanlarının yarın başlarına ne geleceğini öngöremedikleri bu belirsizlik ortamı, öğrencilerimiz başta olmak üzere tüm üniversite bileşenlerini kaygılandırmaktadır” dendi.

İhraçların üniversitelerde öğretim ve araştırma faaliyetlerini sürdürülebilir olmaktan uzaklaştırdığını ve Türkiye üniversitelerinin uluslararası saygınlığının gitgide azalttığını belirten GSÜ’lü hocalar, “Galatasaray Üniversitesi’nden öğretim elemanları olarak siyasi ve idari yetkilileri, KHK yoluyla yapılan hukuksuz ihraçları durdurmaya, herhangi bir somut kanıta dayanmaksızın şu ana dek meslekten ihraç edilmiş olan tüm meslektaşlarımızı görevlerine iade etmeye ve hukuk devletinin temel prensiplerine uymaya davet ediyoruz” dedi.

Akademisyenlere, GSÜ’lü öğrenciler de “OHAL’de üniversiteler dayanışmaya” pankartıyla destek verdi.