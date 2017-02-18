‘Akademik kıyım’a Erdoğan yorumu: Doçent, profesör kusura bakmasın, bedel ödenecek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kanun hükmünde kararnamelerle kamu görevlilerinin yanında üniversiteleri çölleştiren akademisyen ihraçlarını değerlendirirken, profesörlerin, doçentlerin de bedel ödemesi gerektiğini söyledi.

Hürriyet’ten Vahap Munyar’ın haberine göre Bahreyn, Suudi Arabistan ve Katar ziyareti dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, sadece 686 Sayılı KHK’yla köklü üniversitelerden 330 akademisyenin ihraç edilmesinde sorun görmedi.

İhraçların çokça tartışma yarattığına ilişkin soruya cumhurbaşkanı şu yanıtı verdi: “İşlenilen suçlardan dolayı eğer siyasetçiler, bürokratlar, teknokratlar bedel ödüyorlarsa, profesör, doçent veya doktor olanlar bedel ödemeyecekler mi? Kusura bakmasınlar, ülkemin bölünmesine yol açacak işler içindeyseler; FETÖ, PKK gibi terör örgütleriyle iltisaklıysalar, elbette bir bedel ödemek durumundadırlar. Öyle bir durumda yasal olarak ne gerekiyorsa yapılır. Bundan dolayı kimse de rahatsız olmasın.”

Erdoğan, daha önce de ‘Bu suça ortak olmayacağız’ başlıklı bildiriye imza atan Barış İçin Akademisyenler inisiyatifine, “Ey aydın müsveddeleri, siz karanlıksınız, aydınlık değil. Cahilsiniz” deyip, bildiriye karşı derhal ‘gereğinin yapılması’nı talep etmişti.