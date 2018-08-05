Akademide ihraç kriterleri belirlendi: ‘Husumet’ ve ‘somut delil’ vurgusu

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), yeni genelgeyle üniversitedeki ihraçlarda düzenleme yaptı.

YÖK’ün yazılı açıklamasına göre, yeni genelge üniversitelere gönderildi. Genelgeyle, üniversiteler tarafından gönderilecek kamu görevinden çıkarma teklifleri ile ilgili usul ve esasları belirlendi.

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Düzenlemeye göre rektörlüklerin kuracağı komisyon, kamu görevinden çıkarılması istenen kişi hakkında bir dosya hazırlayacak. Dosyayı hazırlayacak komisyon üyeleri seçilirken, görevden çıkarılması istenen kişiyle eskiden bir husumetlerinin olmamasına dikkat edilecek.

Yine komisyon üyesinin daha önce disiplin cezası almamış olması gerekecek. Üye seçilirken idari tecrübesi yüksek olanlara öncelik verilecek, görevden çıkarılması istenen akademik personele denk ya da daha üst bir unvana sahip olma şartı aranacak.

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Kamu görevinden çıkarılması istenen kişi hakkında hazırlanacak dosya için 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 53/A maddesindeki usul dikkate alınacak. Kamu görevinden çıkarılması istenen kişi için somut bilgi, belge ve bulgu şartı aranacak.

Dosya hazırlandıktan sonra kamu görevinden çıkarılması istenen kişiye gerekli açıklamalar ve savunma için en az yedi gün olmak üzere ‘makul bir süre’ hakkı tanınacak, bu hakkı da tam ve eksiksiz olarak kullandırılacak.

Genelgede şöyle dendi: “Hakkında dosya tanzim edilenin savunmasının ilgili komisyon tarafından kabul görmemesi halinde bunun komisyon raporunda gerekçelendirilmesi ve komisyon görüşünün oluşmasında istinat edilen delillerin zikredilmesine özen gösterilmesi; Çıkarma teklifine esas komisyon raporunun mutlaka Üniversite Yönetim Kurulunda görüşülerek karara bağlanması; Rektörün ilgili personelin çıkarılması yönündeki kanaatinin teklife esas olmak üzere ‘açıkça’ belirtilmesi; Teklife esas dosyanın bir dizi pusulasına bağlanarak Kurulumuza gönderilmesi gerekmektedir.”