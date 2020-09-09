Akademi yeni standartlar belirledi: Çeşitlilik ve dahiliyet olmadan en iyi film Oscar’ı yok

Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, en iyi film Oscar’ı için aday olacak filmlerin karşılaması gereken çeşitlilik kritlerlerini açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Akademi, hem beyazperde de hem de kamera arkasında temsil ve dahiliyeti artırmayı amaçlayan dört standart belirledi.

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2025 yılından itibaren geçerli olacak kritelerin en az ikisini sağlamayan yapımlar en iyi film Oscar’ı için yarışamayacak.

Akademi ödülleri çeşitliliğe yer vermediği için son yıllarda eleştirilerin odağı olmuştu. Siyah ve azınlık gruba dahil oyuncuların aday gösterilmeyişi 2016’da büyük tepkilere neden olmuş, #OscarsSoWhite (Oscarlar çok beyaz) hareketini başlatmıştı. Ardından da 2020 yılına kadar kadın ve farklı etnik gruplardan üye sayısını iki katına çıkarmayı amaşladığını duyurmuştu.

Bu yıl için Akademi’ye alınan 819 yeni üyenin yüzde 45’i kadınlardan ve yüzde 36’sı beyaz olmayan üyelerden oluşuyor.

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Son duyurusunda ise en iyi film için seçilebilirlik kriterleriyle ‘sinema izleyicisinin çeşitliliğini daha iyi yansıtmak için kamera önü ve arkasında eşit temsiliyeti teşvik ettiğini‘ bildirdi.

Akademi, kadınlar, etnik gruplar, LGBTİ+ bireyler ve engellilerin dahil olduğu detaylı bir yeterince temsil edilmeyen listesi hazırladı.

Bu grupların şu alanlara dahil edilmesi istendi: Başrollerden en az biri veya önemli yan rollerden biri, yaratıcı ekip liderleri, bölüm şefleri, teknik ekip, ücretli stajyerler ya da öğrenciler, tanıtım, pazarlama ve dağıtım tarafında çalışanlar.

Bu kriterler 2025 yılında yarışacak 2024 yapımı filmlerde aranmaya başlayacak. 2021’den itibaren ise filmlerin, Akademi Dahiliyet Standartları formuyla başvurması istenecek.

Akademi Başkanı David Rubin şunları söyledi: “Diyafram hem filmlerin yapımında hem de onlarla bağ kuran seyircinin nüfus çeşitliliğini yansıtacak şekilde genişletilmeli. Akademi bunu gerçekleştirmede kilit bir rol oynayacak. Dahiliyet standartlarımız sayesinde sektörde gerekli olan ve uzun süredir beklenen değişimin hızlaacağına inanıyoruz“.