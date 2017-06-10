‘Ak Saray’ın karşısına ’15 Temmuz 2016 Milli Mücadele Anıtı’ yapılacak

‘Ak Saray’ olarak da bilinen cumhurbaşkanlığı külliyesinin giriş kapısına ’15 Temmuz 2016 Milli Mücadele Anıtı’ yapılacak.

AA’da yer alan habere göre karar Ankara büyükşehir belediye meclisinde yapılan toplantıda alındı.

Kararın gerekçesi şöyle: “Ankara Emniyet Müdürlüğünün hemen yanına yapılması planlanan anıtın, müdürlük ve yakınında inşaat ile çevre düzenlemesinin sürmesi, anıtın önünde tören için meydan ihtiyacı olması ve bu alanın, konumu itibarıyla yapılacak devlet törenlerinde ulaşım ve koordinasyonu zorlaştıracağı gerekçeleriyle, darbe girişiminde bombalı saldırıya uğrayan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ana giriş kapısı karşısındaki alana yapılması daha uygun olacak.”