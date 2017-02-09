‘Ak Saray’da Erdoğan’la buluşan Yusuf İslam: Allah onu korudu, nedeni sığınmacılara sahip çıkması

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la ‘Ak Saray’da bir araya gelen dünyaca ünlü müzisyen Yusuf İslam (Cat Stevens), darbe girişimine ilişkin “Allah onu ve Türkiye’yi korudu. Bunun nedeni de, bu kadar sığınmacılara sahip çıkmasıdır” diye konuştu.

Britanyalı müzisyen Stevens, ‘Wild World’ ve ‘Lady D’arbanville’ gibi şarkılarıyla dünya çapında üne kavuştuktan sonra İslamiyeti seçmiş ve Yusuf İslam adını almıştı.

Görüşmenin ardından AA’ya konuşan İslam, Türkiye’ye gelmesinin altında birçok nedenin yattığını söyledi.

İslam şöyle konuştu: “Öncelikle, Türkiye’nin mültecilere sahip çıkarak ortaya koyduğu inanılmaz çalışma için desteğimizi sunmaya geldik. Birkaç ay önce de Gaziantep’e geldim ve burada çocuklara yönelik çalışmaların dünyanın hiçbir yerinde görülmemiş en iyi çalışma olduğunu gördüm.”

Darbe girişiminin ardından desteğini göstermek istediğini aktaran İslam, demokrasinin ve ‘milli irade’nin yanında olduğunu söyledi.

Cami inşaatı desteğine teşekkür

Dünyaca ünlü müzisyen şöyle devam etti: “Dedim ki, halktan muhteşem bir destek alıyor. Allah onu ve Türkiye’yi korudu. Bunun nedeni de, bu kadar sığınmacıya sahip çıkmasıdır.”

Erdoğan ve Diyanet’in Britanya’da inşası devam eden Cambridge Camisi’ne verdiği destekten duyduğu memnuniyeti dile getiren İslam, “Cambridge, İngiliz toplumunun bir anlamda beynidir. Bu yüzden İngiltere’nin entelektüel kalbinin merkezinde, İngiliz stili ve kültürünü de yansıtan güzel bir camiye sahip olmak çok önemli. Böyle bir destek görmek harika” dedi.

Erdoğan da Twitter hesabından İslam’a ziyaretinden ötürü teşekkür etti.

Sevgili kardeşim Yusuf, Külliye'yi ziyaretin ve samimi sohbetin için teşekkür ederim. Türkiye'ye hoşgeldin. @YusufCatStevens pic.twitter.com/HtOlc1pNyx — Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) February 8, 2017

Stevens’ı üne kavuşturan şarkılarından ‘Wild World’: