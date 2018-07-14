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Yaramazlara biraz batar!

‘Ak Saray’da Erdoğan’ı ziyaret eden CHP’li Kesici: Özel gündem yok, nezaket ziyareti

CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, ‘Ak Saray’da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı ziyaret etti. Partisinin lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu bilgilendirdiğini aktaran Kesici, ‘Tamamen bir nezaket ziyaretiydi. Kendisini tebrik edip başarılar diledim. Bunun dışında özel bir gündemle yapılmış görüşme değildir” dedi.

Fotoğraf: @yurdagulsimsek (Arşiv)

Kesici’nin adı cumhurbaşkanı adaylığı için geçmişti.

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Cumhuriyet’ten Ayşe Sayın’a konuşan Kesici şunları söyledi: “Randevu talebini 25 Haziran’da seçimin hemen ardından iletmiştim. Randevu bugüne verildi. Görüşmeden Kemal Kılıçdaroğlu’nu da bilgilendirdim. Sonrasında da görüşmeyle ilgili kendisine bilgi verdim. Tamamen bir nezaket ziyaretiydi. Kendisini tebrik edip başarılar diledim. Bunun dışında özel bir gündemle yapılmış görüşme değildir.”

Kesici, Erdoğan’ın yemin töreninde şu tweeti atmıştı:

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Kesici gelen tepkiler üzerine, “Ben hiçbir şekilde 3. Cumhuriyet demedim, demem; böyle bir sınıflandırmayı da yanlış bulanlardanımdır. Benim dediğim önemli bir sistem değişikliğine geçmiş olduğumuzdur” demiş ve şöyle açıklamıştı: “1. Dönem 1923-1950: Tek Partili Parlamenter Sistem dönemi. 2. Dönem 1950-2018: Çok Partili Parlamenter Demokratik Sistem dönemi. 3. Dönem, Partili Cumhurbaşkanlığı Yönetim Sistemi dönemi.”

İnce-Kılıçdaroğlu ayrışması

24 Haziran seçimlerinin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Erdoğan’ı tebrik ettiniz mi?” sorusuna “Demokrasiye inanmayan bir insan tebrik edilemez. Yasama-yargı-yürütmeyi kendine bağlayan biri tebrik edilemez. Nesini tebrik edeceğim? Bir partinin genel başkanı mahkemelere hakim tayin ediyor. Nesini tebrik edeyim?” yanıtını vermişti.

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ise seçimin ertesi günü Erdoğan’ı telefonla arayarak tebrik etmişti. İnce, geçtiğimiz günlerde katıldığı televizyon programında bu konu ile ilgili “Bakın, 26 milyon kişi Erdoğan’a oy vermiş. Bu insanların hiç hakkı yok mu? Öyle bir şey olmaz. Ben bunu doğru bulmuyorum. Ben o 26 milyon insanı ikna etmek istiyorum, onlar benim ülkemin insanları. Bir dahaki seçimde onlardan oy isteyeceğim. Onlar tercihini Erdoğan’dan yana kullanmış, o insanların hatırı yok mu? O insanlar birini seçmişse, o insanların seçtiği kişiyi ben kutlarım” demişti.

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