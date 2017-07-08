‘Ak Saray’ dokunulmazlığı: ‘Devlet 750 bin erkeğe etek dağıtsın, ÖSO’ya teslim etsin’ paylaşımına işlem yok 

Cumhurbaşkanlığı Devlet Koordinasyon Bilgi Merkezi (DBKM) yöneticisi Yaşar Başaran’ın, iç savaştan kaçıp Türkiye’ye sığınan Suriyeli mültecileri hedef alan ırkçı, cinsiyetçi ve provokatif mesajları hakkında hiçbir işlem yapılmadı.

‘Devlet bu sözde 750 bin erkek müsveddesine etek dağıtsın’

Cumhuriyet’in haberine göre Başaran, Ankara Demetevler’de ‘istismar’ söylentisi üzerine Suriyeli mültecilerin saldırıya uğradığı olayların ardından Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, devletin Türkiye’de bulunan 750 bin Suriyeli erkek mülteciye etek dağıtmasını istedi.

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Başaran şunları yazdı: “PYD ve PKK adına bunca kadın militan provokasyona hazırlanırken İçişleri Bakanlığı verilerine göre Suriye’den gelen erkek 18 ila 50 yaş aralığında 750 bin erkeğin kendi toprakları işgal altındayken burada ne diye kıçlarını yellendiriyorlar. Talebim devlet bu sözde 750 bin erkek müsveddesine etek dağıtsın hem de PKK ve PYD’li karılar kamuflajlı görüntü verirken…”

‘ÖSO’ya teslim edilsin’

‘Ak Saray’ çalışanı bir sonraki yorumunda ise 750 bin Suriyeli mültecinin Özgür Suriye Ordusu’na (ÖSO) teslim edilmesini önerdi: “Bu 750.00 kişi Özgür Suriye Ordusu’na teslim edilsin cepheden kaçanları keklik gibi avlayacaksın kendi ülkesine faydası olmayan ib.elerden bize ne hayır gelir kadınlarına kızlarına yaşlılarına eyvallah baş ve göz üstüne bak Türkmenler cepheyi asla terk etmediler yaşlıları kadın ve çocuklarını bize emanet edip aslan gibi sihat ediyorlar.”

Demetevler’de mültecilere yönelik saldırıyı sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla tahrik ettikleri iddiasıyla çok sayıda yurttaş gözaltına alınırken, Başaran’ın bu mesajları hakkında herhangi bir işlem yapılmadı.