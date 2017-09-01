‘AK Gençlik’ yöneticisinin ‘düz dünya teorisi’: Küre olduğunu öne sürenlerin tamamı mason 

AKP gençlik kolları yöneticisi Tolgay Demir, Dünya’nın düz olduğunu savundu.



Evrensel’den Gözde Tüzer’in haberine göre AKP Fatih Gençlik Kolları’nın sitesinde kendisini ‘başkan yardımcısı’ ve ‘çevre ve şehir, kültür birim başkanı’ diye tanıtan Demir, ‘Düz Dünya Teorisi’ isimli bir makale yayımladı.

‘Büyük bir oyunu gösteriyor’

Makalesinde Ay’a gidilmediğini öne süren ‘AK Gençlik’ yöneticisi “Çünkü bu gezegenden hiçbir zaman dışarı çıkılamadı, ama kolayca çıkabiliyoruz görüntüsü verebilmek için bu yalanlar söylenmeye devam etmektedir. Bütün bunlar birleştiğinde ortada gizlenen ve gizlenmeye çalışılan büyük bir oyun olabileceğini bize göstermekte” diye yazdı.

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‘Öne sürenlerin tamamı mason’

‘Küre dünya’ tezinin son 500 yıldır kabul görmeye başladığını ifade eden Demir, “İlginçtir ki bunu öne sürenlerin tamamı mason kulübü üyeleridir” dedi.

‘Düz dünyada herkes Kabe’ye dönebilir’

Kara parçalarının halktan gizlendiğini, Antarktika’yı geçince daha fazla kara parçası olduğunu savunan Demir, ‘düz dünya teorisi’ne kanıt olarak Kabe’yi gösterdi: “Dinsel inançlarımızda örneğin herkesin belli bir istikamete dönmesi küre dünyada imkansızdır, ama düz dünyada herkes aynı yöne, örneğin Kabe’ye dönebilir.”

‘Dünyanın çekirdeği spekülasyon’

Demir’in ‘Dünyanın altında ne var?’ sorusuna cevabıysa şöyle: “Bu tabikide cevaplanamaz bir sorudur çünkü varsayılan kenara hiçbir zaman ulaşılamadı. Ders kitaplarında gördüğünüz katmanların çoğu sadece spekülasyondur. Dünyanın çekirdeği bir spekülasyondan başka bir şey değildir, O halde Dünya’nın altında ne var? Bu hepimiz için hala bir gizem.”

‘Belki de gerçekten düz dünyadayız’

‘Aldatmaca’ diye nitelediği ‘küre dünya’ düşüncesinden Cizvitler ve Vatikan’ı sorumlu tutan AK Gençlik yöneticisi “Yukarıda bahsettiklerim bir düz dünya teorisidir ve bir çok insanı acaba sorusuna itmektedir. Kimbilir belkide gerçekten düz dünyadayızdır” ifadeleriyle makalesini sonlandırdı.