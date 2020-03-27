Ajaxlı futbolcu iki yıl dokuz ay sonra komadan çıktı

Alman futbol takımı Werder Bremen ile 8 Temmuz 2017’de oynanan karşılaşmada kalbindeki ritim bozukluğu nedeniyle yere yığılan Hollanda’nın Ajax takımındaki futbolcu Abdelhak Nouri, iki yıl dokuz ay sonra komadan çıktı.

Fotoğraf: Reuters

Hollandalı internet sitesi AD, 22 yaşındaki Nouri’nin ‘yemek yediğini, uyuduğunu, gaz çıkardığını ancak şu an çok bağımlı durumda olduğunu’ yazdı.

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Nouri’nin kardeşi şunları söyledi: “Uzan zamandır evde değildi, şimdi kendisine evde bakıyoruz. Şunu söyleyebilirim ki, evde olduğundan beri hastanedekinden çok daha iyi durumda”.

Maç sırasında yere yığıldıktan sonra helikopterle hastaneye kaldırılan oyuncunun beyninde ciddi ve kalıcı hasar tespit edildiği duyurulmuştu.