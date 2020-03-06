Ajax teknik ekibi ‘corona’ nedeniyle karantinaya alındı

Hollanda 1. Futbol Ligi (Eredivise) lideri Ajax’ın yardımcı antrenörü Christian Poulsen, kondisyoner Alessandro Schoenmaker ile fizyoterapistlerden biri, yeni tip corona virüsü şüphesi nedeniyle karantinaya alındı.

Fotoğraf: Reuters

BBC Türkçe’nin haberine göre, kulüp sözcüsü Miel Brinkhuis, teknik kadroda yer alan üç ismin önlem amacıyla eve gönderildiğini açıkladı.

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Danimarkalı yardımcı antrenör Poulsen ile diğer iki görevli, gerekli testlerin yapılması için 13 Mart’a kadar evlerinde kalacak.

Teknik heyette yer alan üç ismin, geçen hafta katıldıkları bir doğum günündeki bir kişide ‘corona‘ saptanması üzerine karantinaya alındıkları bildirildi.

Hollanda medyasına göre bu kişi Danimarkalı eski milli futbolcu Thomas Kahlenbeg.

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Kahlenberg’in, Amsterdam yolculuğu sırasında virüsü kaptığı belirtildi.

36 yaşındaki eski milli oyuncu ile temasta bulunan Danimarkalı ligi oyuncuları Martin Ornskov, Kasper Jorgensen ve Patrick da Silva da karantinaya alındı.

Dünya genelinde salgında şu ana kadar 3 bin 500’e yakın kişi hayatını kaybederken vaka sayısı 95 bini geçti; 53 binden fazla kişi ise tedavi edildi.