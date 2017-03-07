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Ajanslar: Türkiye’nin eski Musul başkonsolosluğu IŞİD’den temizlendi

 

İki haber ajansı Haziran 2014’ten bu yana IŞİD’in işgalinde bulunan Türkiye’nin eski Musul başkonsolosluğu binasının Irak ordusu tarafından geri alındığı duyurdu.

Türkiye’nin Musul Başkonsolosluğu

DHA, haberini Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani’ye yakınlığıyla bilinen Rudaw’a, AA ise askeri kaynaklara dayandırdı.

Irak ordusu, Musul’un doğusunu IŞİD’den geri aldıktan sonra kentin batısını ele geçirmek için geçen günlerde kapsamlı bir harekata başlamıştı. İlk olarak güneydeki havaalanını ele geçiren Iraklı güvenlik güçleri, ardından kuzeye yönelmişti.

DHA’nın haberinde ordunun Türkiye’nin eski Musul başkonsolosluğu binası dışında valilik binasını da IŞİD’den temizlediği belirtildi.

101 günlük esaret

Konsolosluk Haziran 2014’ten bu yana IŞİD işgalindeydi. Yerleşkede üst düzey IŞİD militanları kalıyordu.

Musul başkonsolosluğunun yapılan tüm uyarılara rağmen boşaltılmaması rehine krizine neden olmuş, Türkiye’nin eski Musul başkonsolosu Öztürk Yılmaz’ın da içlerinde bulunduğu 49 konsolosluk görevlisi  101 gün IŞİD’in elinde esir kaldıktan sonra kurtarılabilmişti.

Yerleşke, uluslararası koalisyon uçakları tarafından hedef alınarak tahrip edilmişti.

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