Airbus ‘corona’ krizinde hayatta kalmak için 15 bin kişiyi işten çıkaracak

Airbus, corona virüsü salgınının hava trafiğini oldukça ağır etkilemesinin ardından geleceğinin tehlikede olduğunu söyleyerek, Almanya’da önceden planlanan 900 kişi de dahil olmak üzere bir yıl içinde 15 bin kişiyi işten çıkaracak.

Fotoğraf: Reuters

Airbus, salgının ardından 55 milyar avro (61.8 milyar dolar) değerindeki jet biriminde yüzde 40 kaybın yarattığı hasarla mücadele konusunda hızla yeni adımlar atıyor.

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Ancak Airbus, hükümetler ve zorunlu işten çıkarmalar ile mücadele etme sözü veren sendikalarla yapılacak zorlu görüşmelerle karşı karşıya.

CFE-CGC sendikasından Francoise Vallin, ‘işten çıkarmaları engellemenin zorlu bir mücadele olacağını’ ifade etti.

Avrupa’nın en büyük havacılık grubu, 2021 ortalarına kadar Fransa’da 5 bin, Almanya’da 5 bin 100, İspanya’da 900, Britanya’da 1700 ve diğer yerlerde 1300 olmak üzere toplam 14 bin kişiyi işten çıkaracağını açıkladı.

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Söz konusu işten çıkarmalar arasında, krizden önce Almanya’daki Premium AEROTEC biriminde planlanan 900 kişi bulunuyor.

‘Endüstriyel vandalizm’

Britanya’nın Unite sendikası, tedbirleri ‘endüstriyel vandalizm’ olarak nitelendirdi. Fransa’nın Ouvriere sendikası ve diğerleri de zorunlu işten çıkarmalara karşı çıkacaklarını söyledi.

Airbus CEO’su Guillaume Faury, corona virüsü krizi nedeniyle önümüzdeki iki yıl içinde üretimde yüzde 40 düşüş olacağını öngördüğünü açıklamıştı.