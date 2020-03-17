Airbus ‘corona’ krizi uzarsa devlet yardımı istemek zorunda kalabilir

Avrupa merkezli uçak üreticisi şirketi Airbus corona virüsü krizinin uzaması durumunda devlet yardımı istemek zorunda kalabileceği sinyali verdi.

Fotoğraf: Reuters

Reuters ajansına konuşan üç kaynak, dün Almanya ekonomi bakanı ile havacılık sektörü temsilcileri arasındaki toplantıya Airbus yöneticilerinin de katıldığını ve toplantıda şirketin devlet yardımı almak zorunda kaldığı bir ‘kötü durum’ senaryosunun gündeme geldiğini söyledi.

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Kaynaklar görüşmede devletin ne tür bir yardım yapabileceği ya da yardımın nasıl dağıtılacağının ayrıntılı ele alınmadığını belirtti. Bir kaynak yardımın büyük ihtimalle devlet garantili kredi şeklinde olacağını ifade etti.

Airbus yetkilileri hükümetle görüşmeyi doğrularken içerikle ilgili yorum yapmadı. Almanya Ekonomi Bakanlığı’nın Reuters’ın sorularına yanıt vermediği bildirildi.

Hollanda’da kayıtlı çokuluslu Airbus şirketinin hisseleri Almanya, İtalya ve İspanya’da işlem görüyor.