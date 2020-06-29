Airbus CEO’su ‘corona’ nedeniyle iki yıl içinde üretimde yüzde 40 düşüş öngörüyor

Airbus CEO’su Guillaume Faury corona virüsü krizi nedeniyle önümüzdeki iki yıl içinde üretimde yüzde 40 düşüş olacağını öngördüğünü açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Faury, Die Welt gazetesine yaptığı açıklamada, “Gelecek iki yıl için – 2020/21 – üretim ve teslimatların başlangıçta planlanandan yüzde 40 daha düşük olacağını varsayıyoruz” dedi.

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Airbus şu ana kadar üretimi ortalama üçte bir oranında azaltabileceğini açıklamıştı. Ancak Airbus’ın jet üretimini iki yıl boyunca, salgın öncesi planların yüzde 40 altında tutmaya çalıştığına dair haberler yayınlanmıştı.