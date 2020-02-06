Airbnb, Kanada’da 25 yaş altı kişilerin ev kiralamasını durdurdu

ABD menşeili online ev ve oda kiralama uygulaması Airbnb, şiddet olayları ve şikayetler üzerine Kanada’da 25 yaş altı kişilerin uygulama üzerinden ev kiralamasını durdurdu.

Fotoğraf: Reuters

Geçen hafta cuma günü Kanada’nın başkenti Toronto’da Airbnb üzerinden kiralanan bir evde silahlı saldırı düzenlenmişti. Saldırıda üç kişi ölmüş iki kişi de yaralanmıştı.

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Bunun üzerinde ‘gerekli güvenlik önlemlerini almak’ amacıyla değişikliğe gittiklerini belirten şirket sözcüsü Chris Lehane, 25 yaş altındaki kişlerin ilanlar üzerinden oda kiralayabileceğini fakat ev kiralayamayacağını açıkladı.

Öte yandan hakkında olumlu yorumlar bulunan 25 yaş altı kişilerin ev kiralayabilmesinin mümkün olacağı da duyuruldu.

Çevrede düzenlenen partilerin ‘gürültü’ ve ‘rahatsız edici‘ olduğuna dair de fazla sayıda şikayet aldıklarını belirten Airbnb sözcüsü, uygulamanın bu konuda da etkili olacağını belirtti.

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Lehane, ayrıca bireysel silahlanmaya karşı duruşuyla bilinen Kanadalı Doktorlar birliğine de yılda 300 bin dolar (1 milyon 800 lira) vererek, silahlanmaya karşı halkı bilinçlendirme projelerine katkıda bulunacağını açıkladı.