Ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu tıp öğrencisinin cansız bedeni ormanlık alanda bulundu

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde, ailesinin dün kayıp başvurusunda bulunmasının ardından arama çalışması başlatılan üniversite öğrencisi gencin cansız bedenine ulaşıldı.

Fotoğraf: DHA

AA’nın haberine göre ilçeye bağlı Kocaköy köyünde ailesiyle yaşayan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi dördüncü sınıf öğrencisi Kaan Şimşek (23), dün akşam sitenin bahçesindeki sahada basketbol oynamak üzere çıktı.

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Oğulları akşam eve dönmeyen Mükremin ile Nadire Şimşek çifti jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.

Kaan Şimşek’in en son görüldüğü bölgede, jandarma, AFAD, UMKE ve AKUT ekiplerince çalışma başlatıldı.

Şimşek’in cansız bedeni, evinden iki kilometre uzaklıkta ormanlık alanda bulundu. Gencin cesedi, olay yerindeki ilk incelemenin ardından Ayvacık Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

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Kayıp gencin babası Mükremin Şimşek, arama çalışmaları sürerken oğlunun her gün sitelerinin bahçesindeki basketbol sahasında top oynadığını, bazı günler de doğa yürüyüşleri yaptığını söylemişti.

‘Beşiktaş maçını kaçırmazdı; terslik var’

Kaybolan oğullarının dört çocuğundan en küçüğü olduğunu, bir çocuklarını 17 yaşında kanser nedeniyle kaybettikleri bilgisini paylaşan Şimşek şunları anlatmıştı: “Pazartesi günü sınavı var, ona hazırlanıyordu. Evden uzaktan eğitimine devam ediyordu. Dün de biraz top oynadı. Daha sonra eve gelip yanına iki poğaça, bir şişe su ve bir muz alıp annesine, ‘Ben biraz yürümeye gidiyorum’ diyor. Sonra akşam eve dönmedi. Beşiktaş maçı vardı, kesinlikle kaçırmazdı. Devre arası olunca eşime, ‘Bu işte bir terslik var’ dedim. Kaan maçı kesinlikle kaçırmazdı. Ben çıkıp baktım sahanın ışıkları kapalı. Tüm siteye haber verip aradık, ardından jandarmaya bilgi verdik.”