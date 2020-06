Ailesinin reddettiği LGBTİ+ çiftlerin düğününe ‘anne’leri olarak katılıyor

ABD’de yaşayan Sara Cunningham, ailesi tarafından reddedilen LGBTİ+ çiftleri mutlu günlerinde yalnız bırakmıyor, düğün fotoğraflarında ‘anneleri gibi’ yer alıyor. Cunningham’ın hikayesi şimdi de sinemaya uyarlanıyor.

Fotoğraf: Erika Ryan

Cunningham ilk olarak onur yürüyüşlerinde ‘bedava sarılma’ hareketini başlatarak gündeme gelmişti.

Zamanla LGBTi+ bireylerin ‘gayriresmi annesi‘ olan Cunningham ailesinin cinsel yönelimini kabul etmediği, düğünlerine katılmayı reddettiği çiftlerin mutlu gününe katılıyor.

“Bu aile kurmaya karar verip bunu kutlayan güzel çiftlerin yanındayım” diyen Cunningham iki çocuk annesi. Kendi yolculuğunun 30 yaşındaki oğlu Parker’ın ona ve eşine eşcinsel olduğunu açıklamasıyla başladığını anlatıyor.

“Kendi cehaletim yüzünden donakalmıştım” diyen Cunningham oğlunun açılmasını kabul etmekte zorlandığını anımsıyor. Ancak başkalarının Parker’ın eşcinsel bir olarak yaşamını sürdürmesine destek olması ona ilham vermiş. O günden beri LGBTİ+ aktivisti olarak hayatını sürdürüyor.

İlk olarak 2014’te oğlu Parker’la birlikte Oklahoma şehrindeki onur yürüyüşüne katılmış. “İlk kez etkileşim şansı bulduğum bu komüniteye aşık oldum” diyen Cunningham 2016’da nikah kıyma yetkisi alarak eşcinsel çiftlerin nikahlarını kıymaya başlamış.

Aynı yıl sonradan 48 eyalete yayılan ‘bedava anne sarılması‘ hareketini başlatmış. Hareket LGBTi+ komünitesine ‘koşulsuz sevgi’ sloganıyla destek oluyor. Bu konuda sivil toplum örgütleri aracılığıyla aileleri eğitmeyi amaçlıyorlar.

Geçen yıl ekim ayında annelerinden biri törene katılmayı reddeden eşcinsel bir çiftin düğüne ‘anne‘ olarak katılmasını rica etmesiyle Cunningham’ın düğün fotoğraflarında anne olarak yer alma yolculuğu başlamış.

Sonrasında sosyal medya üzerinden yaptığı “Biyolojik anneniz eşcinsel evlilik törenize katılmayı reddediyor ve bu nedenle bir anneye ihtiyaç duyuyorsanız beni arayın” çağrısı pek çok karşılık buldu.

Mezuniyetine ya da hayatındaki önemli bir güne katılmayı reddeden anneleri olan çocuklar Cunningham’dan yardım istedi.

Şimdiye kadar üç nikah törenine katılan Cunningham, yakında üç törene daha katılmayı planladığını anlatıyor.

Cunningham bu ilhan veren hikayesi oyuncu Jamie Lee Curtis’in dikkatini çekti. Cunningham kendi imkanlarıyla yayınladığı ‘How We Sleep at Night: A Mother’s Memoir’ isimli kitabının haklarını satın alan Curtis ‘How We Sleep At Night’ ismiyle beyaz perdeye uyarlıyor.