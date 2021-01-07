Ailesini evde rehin aldı: Eşini bıçaklayarak öldürdü

İstanbul’un Sultanbeyli ilçesinde bir kişi tartıştığı eşinin ve oğlunun üzerine kapıyı kilitleyerek rehin aldı. Ardından eşini bıçaklayarak öldürdü.

Fotoğraf: DHA

Saat 04.00 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi Ersin Sokak’ta bulunan üç katlı bir apartmanın en üst katında yaşanan olayda Adnan Soysal eşi Hatice Soysal ve 16 yaşındaki oğlunu odaya kilitleyerek tehdit etmeye başladı.

Reklam

Çiftin oğlu yaşanan arbedede fırsatını bularak dışarı kaçmayı başardı ve hemen polisi aradı.

Olay yerine giden polisler Adnan Soysal kapıyı arkadan kilitlediği için eve giremedi. Bunun üzerine itfaiyeye haber verildi. İtfaiye merdiveni ile üçüncü katın balkonuna çıkan polis balkondan eve girdi.

Polis, Adnan Soysal’ı eşini bıçakladıktan sonra kendi bileklerini de kesmiş halde buldu. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Hatice Soysal’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı koca olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.