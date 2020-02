Ailesine ‘siyanürlü şerbet’ içiren gence ‘Cezai ehliyeti yok’ raporu

Annesi ve babasına içine siyanür koyduğu şerbet içirerek ölümüne neden olan Mahmut Can Kalkan’a ‘psikotik bozukluk‘ teşhisi konuldu.

Fotoğraf: DHA

İzmir’de geçen yıl yaşanan olayda Dokuz Eylül Üniversitesi kimya bölümü öğrencisi Mahmut Can Kalkan potasyum siyanürle hazırladığı şerbeti, annesi Fatma ve babası Mehmet Kalkan’a içirmişti. Mahmut Can Kalkan daha sonra sıvıyı kardeşi Emir Can’a (16) içirmek istemiş, ancak anne ve babasının fenalaştığını gören Emir Can içmek istemeyince bardak devrilmiş ve sıvı üzerlerine dökülmüş. Mahmut Can Kalkan, Emir Can ve dört yaşındaki kardeşleri Mehmet Taha dökülen sıvıdan etkilenmişti.

Hastaneye kaldırılan Kalkan çifti yaşamını yitirirken Mahmut Can Kalkan ‘üst soydan akrabayı tasarlayarak kimyasal silahla kasten öldürmek’ suçundan tutuklanmıştı.

‘İşlediği fiilin sonuçlarını anlayamaz’

İzmir 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen son duruşmada mahkeme heyeti, sanığın cezai ehliyetinin olup olmadığının belirlenmesi amacıyla Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’nden istenen rapor mahkemeye ulaştı. 28 Ocak-6 Şubat tarihleri arasında hastanede müşahade altında tutulan Kalkan’a ‘psikotik bozukluk‘ teşhisi konuldu.

Raporda şu ifadelere yer verildi: “Mahmut Can Kalkan’ın 14 Mayıs 2019 tarihinde işlediği iddia olunan ‘Üstsoydan akrabayı tasarlayarak kimyasal silah ile kasten adam öldürmek’ ve ‘kardeşi tasarlayarak kimyasal silah ile kasten öldürmeye teşebbüs’ suçlarına karşı akıl hastalığı nedeniyle işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını tam olarak algılayamaz. Bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneği önemli derecede azalmıştır. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 32/1 maddesi kapsamındadır.”