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Yaramazlara biraz batar!

Ailesi de habersiz: 17 yıl sahte diplomayla çalışan öğretmen görevden alındı

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Yozgat’ta çeşitli okullarda 17 yıldır edebiyat öğretmenliği yapan Bülent .G.’nin diplomasının sahte olduğu ortaya çıktı. Görevden alınıp hakkında suç duyurusunda bulunulan Bülent G.’nin diplomasının sahte olduğunu ailesinin bilmediği öğrenildi.

Fotoğraf: DHA (Temsili)

Milli Eğitim Bakanlığı müfettişleri, Şehit Fuhat Bahadır Buharalıoğlu Anadolu Lisesi’nde üç yıldır edebiyet öğretmenliği yapan evli ve 3 çocuk babası Bülent G.’nin diplomasının sahte olduğunu tespit etti.

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Eğitim fakültesi 4’üncü sınıfından ayrıldığı saptanan Bülent G., görevden alındı. Bakanlık, Bülent G. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Yozgat Anadolu Öğretmen Lisesi’nin da aralarında bulunduğu kentteki okullarda 17 yıldır öğretmenlik yapan B.G.’nin, okulunu bitirmediğini ailesine söylemediği ortaya çıktı.

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