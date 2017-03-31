Ailesi ‘Bunalımdaydı’ dedi: YGS’ye bir dakika geciktiği için alınmayan öğrenci intihar etti

YGS’de ilk defa bu yıl uygulanmaya başlayan ’15 dakika erken gel’ kuralı nedeniyle sınava alınmayınca bunalıma girdiği öne sürülen 18 yaşındaki Büşranur Kalaycı, intihar etti.

Çanakkale’nin Biga ilçesinde ailesiyle yaşayan Biga Atatürk Anadolu Lisesi dördüncü sınıf öğrencisi Kalaycı’nın bir süredir bunalımda olduğu belirtildi.

Kız kardeşi Gülnur, akşam eve geldiğinde Büşranur’un odasında tavana asılı cansız bedeniyle karşılaştı. Kesin ölüm nedeninin saptanması için Kalaycı’nın cesedi adli tıpa gönderildi.

Savcılıkta ifadeleri alınan aile Büşranur’un YGS’ye bir dakika geç kaldığı gerekçesiyle giremediği için bunalımda olduğunu, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından psikolojisi iyice bozulduğu için intihar ettiğini düşündüklerini söyledi.

İlk defa bu yıl öğrencilere yapılan duyuruda, saat 10.00’da başlayacak sınav için öğrencilerden saat 09.45’e kadar salona giriş yapmaları istenmişti. Birçok öğrenci de geç kaldığı için sınava alınmamıştı. Sınava 102 bin 949 aday sınava giremezken, geçen yıl bu sayı 61 bin 482 idi. Sınava giremeyen aday sayısındaki artışta bu kuralın etkili olduğu ifade ediliyor.