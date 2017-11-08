Ailelerin ‘lise göçüne’ karşı yasal önlem alınacak!

Milli Eğitim Bakanlığı’nın TEOG yerine liselere girişte getirdiği ‘Mahalli Yerleştirme Sistemi’nden kaçmak için adres değiştirenlere yasal engel getirilmesi gündemde.
Yeni sistemde öğrencilerin yüzde 8’i yapılacak merkezi sınavla Bakan İsmet Yılmaz’ın deyimiyle ‘nitelikli okullar’a yerleştirilecek.
Hürriyet gazetesinin haberine göre okul için yer değiştirmeleri önlemek, farklı adres göstermenin önüne geçmek için düzenleme yapılacak ve cezai işlem uygulanacak.
Tercih işlemleri e-okul üzerinden olacak. Kayıtlarda kullanılacak bir sistem oluşturulacak. Bunun için en az altı ay önceden bulunduğu yerde ikamet şartı aranması öngörülüyor.
Tayin gibi zorunlu taşınma durumlarında nasıl bir yol izleneceği ise henüz belli değil.
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