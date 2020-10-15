Aileden sekiz kişiyi Covid-19 nedeniyle kaybettiler, işleri battı; bir de 1 milyon dolarlık tedavi masrafı var

ABD’nin Arizona eyaletinde yaşayan Aguirre ailesi, Covid-19’dam en ağır darbeyi alanlar arasında adını yazdırdı. Sekiz kişiyi hastalık nedeniyle haybeden ailenin işi battı. Üstelik sağlık sigortaları olmadığı için ödemeleri gereken 1 milyon dolarlık (7.93 milyon lira) fatura var!

Aguirre ailesi mutlu günlerinde… Fotoğraf: CNN International

Phonenix kentinde yaşayan aile, bir minibüste sokakta yiyecek satarken başladıkları işi büyüterek düğün ve davetlere hizmet veren bir catering şirketi kurdu. İşler gayet iyi gidiyordu.. dünyayı saran ‘corona’ kabusuna kadar!

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Arizona’da da diğer eyaletlerde olduğu salgın nedeniyle kısıtlamalar başlayınca şirket sıfırı tüketti. Sonra aile üyeleri, tüm önlemlere uymalarına rağmen mayıs ayında arka arkaya Covid-19’a yakalandı.

Kısıtlamalar sürdüğü için şirketin battığını belirten 42 yaşındaki Ricardo Aguirre’nin babasının da aralarında olduğu sekiz aile mensubu hayatını kaybetti.

Ağlamak istemediğini güçlü olmaya çalıştığını söyleyen Aguirre’nin anlattıklarına göre yemek pişirmek ailenin DNA’sında vardı. Dedesi Meksika’da fırın sahibiydi, babaannesi aşçıydı. Aile, ABD’ ye göç ettikten sonra onların izinden gitti. Adım adım büyüttükleri yemek işi ‘Tamales y Tacos Puebla’ adlı catering firmasına dönüştü. Menüde ailenin özel tariflerinin yanı sıra çok sayıda bilinen lezzet bulunuyordu.

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Kısıtlama başlayınca birkaç gün içinde bu yılki siparişler, anlaşmalar iptal edildi. Zamanla önmüzdeki yıl için planlanan organizasyonlar da. Kaporalargeri verildi.

“Bir baktım hesabım eksiye düşmüş. GoFundMe’de kampanya başlattık. Ama kurtaramadık. Sonunda ürünleri taşıdığım araç ve mutfak elimizden gitti” diyen Ricardo Aguirre ve ailesinde 1 Mayıs’ta belirti görüldü.

Aguirre, eşi, anne ve babası, iki oğlunun testi pozitif çıktı. Babası 11 Eylül’de hayatını kaybetti, annesi hastalığı yense de akciğerlerini hala onu zorluyor. Babasının dışında, virüsün bulaştığı yedi akrabası daha hastalığa yenik düştü.

“Herşeyi babamla yapıyordum çok zor geliyor” diyen Aguirre, sağlık sigortaları olmadığı için 1 milyon dolarlık tedavi masrafının altından kalkmasının imkansız olduğunu söylüyor.

Yeni bir iş kurmak için kredi başvurusu yapan ama reddedilen Aguirre, GoFundMe aracılığıyla yeni bir minibüs almayı ve yemek yapıp dışarıda satmayı planlıyor.

Eşinin bir kız bebek beklediğini söyleyen Aguirre, “Onun böyle bir ortamda doğmasına üzülüyorum umarım şansıyla gelir” diyor ve kış aylarında işlerin ve hayatın çok daha zorlaşacağını bilse de umudunu yitirmek istemiyor.