Aile yemeğinde pişen ete kekik sanılan bonzai döküldü, bir kişi hayatını kaybetti

Üsküdar’da mangal yaparken etlerin üzerine kekik yerine yanlışlıkla bonzai atılması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Geçen ay gerçekleşen olayda Aysel Karahan isimli bir yurttaş, yakınlarına yemek yapmak için evin bahçesinde mangal yaktı. Daha önce bahçede poşet içinde bulduğu ve kekik sandığı bonzaiyi etin üzerine döken Karahan’ın pişirdiği etleri gelini Yeliz D. dışında herkes yedi.

Mangalda pişen etten yiyen Aysel Karahan, Cuma Karahan, Sare S., Erhan D., Hatice A., Serdar A., Nevzat A., Aysel A., Gürhan D., ve enişte Bayram Aktan zehirlenerek ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılanlardan dokuzu taburcu edilirken, enişte Bayram Aktan bir hafta sonra yaşamını yitirdi.

Olayı anlatan Aysel Karahan’ın eşi Cuma Karahan, “Evde bulunan kekiğin içerisine katmış. Pazar günü de mangala tavuğu hazırlarken onu içerisine koyuyor. Mangal yapıp yedikten sonra hepimiz zehirlendik. 10 kişiydik, Olay sonucunda bacanağım vefat etti” dedi.

Olayın yaşandığı sokakta oturan Kerim Alcan ise, “Mahallede uyuşturucu kullananlar olduğunu biliyorum ama bahçeye kimin attığını bilmiyorum. Kimsenin günahını alamam” diye konuştu.